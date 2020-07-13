В Японии из-за наводнений и оползней погибли 72 человека

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 72 человека погибли в Японии из-за оползней и масштабных разрушений на фоне мощных ливней, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Согласно обновленной информации, в списке пропавших без вести находятся 13 человек. Основной эпицентр стихии пришелся на юго-западную префектуру Кумамото: здесь погибли не менее 64 человек. Этот район посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что здесь будет сделано все возможное для восстановления пострадавших территорий.

Для проведения поисково-спасательных работ в зону стихийного бедствия направили более 20 тыс. солдат Сил самообороны страны.

Из-за оползней и наводнений были повреждены более 14 тыс. домов в юго-западной части Японии.

Метеорологические службы сообщают, что дождевой фронт будет распространяться по территории страны в восточном направлении, выпадение обильных осадков продлится по крайней мере до 14 июля.-0-