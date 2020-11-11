В Японии из-за пандемии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рестораны и пабы в Японии разоряются рекордными темпами, сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на исследование компании Tokyo Shoko Research.

По информации компании, с января по октябрь 2020 года заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общепита.

Больше банкротств заведений общественного питания - 800 случаев - было зафиксировано в Японии в 2011 году, когда мощное землетрясение вызвало цунами и привело к ядерной аварии на "Фукусиме". Однако, как отмечает исследовательская компания Tokyo Shoko Research, в нынешнем году это число будет выше. По словам экспертов, экономика страны восстанавливается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, а эффект от поддержки со стороны общественных институтов уже идет на убыль.

По данным Reuters, в Японии подтверждено свыше 11 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 1864 человека, более 98,9 тыс. выздоровели.-0-