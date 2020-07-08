В Японии из-за проливных дождей погибли около 60 человек

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных ливней на юго-западе Японии погибли около 60 человек, 16 пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По данным полиции и спасателей, на острове Кюсю в официальный список погибших включены 57 человек, еще двое числятся в состоянии так называемой остановки сердца и легких, поскольку в Японии смерть может констатировать только особый медработник по установленной процедуре. Сообщается, что почти все погибшие стали жертвами оползней и наводнений, которые были вызваны проливными дождями. Более 2,3 тыс. квартир и частных домов остались без питьевой воды из-за разрыва водопроводов.

Теперь дождевой фронт сместился в центральную часть острова Хонсю, где из-за угрозы оползней и наводнений власти намерены эвакуировать более 56 тыс. жителей. В зоне бедствия местным спасателям помогают около 20 тыс. военнослужащих.-0-