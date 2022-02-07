В Японии из-за сильного снегопада отменено более 700 пассажирских поездов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Саппоро впервые за 10 лет из-за сильного снегопада остановлена работа общественного транспорта, в том числе железнодорожного, отменено более 700 пассажирских рейсов, сообщает телеканал NHK.
Вечером 6 февраля в городе толщина снега достигала более 1,2 м.
Сегодня железнодорожная компания JR Хоккайдо приостановила движение железнодорожных составов, в том числе тех, что связывают город с аэропортом Син-Титосэ, поскольку рабочие не смогли достаточно быстро убрать снег с железнодорожных путей. По сообщению компании, выполнение рейсов поездов в ранние часы 8 февраля также будет отложено, и она все еще не может предсказать, когда возобновит обслуживание.
Между тем скапливание снега вдоль дорог привело к сужению проезжей части автотрасс, вызвав дорожные пробки вокруг Саппоро и вынудив компании автобусного сообщения приостановить обслуживание.-0-