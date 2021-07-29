В Японии из-за сильных ливней рекомендацию эвакуироваться получили 64 тыс. человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти центральной японской префектуры Фукуи рекомендовали 64 тыс. человек покинуть свои дома и переместиться в центры эвакуации из-за сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В основном рекомендации касаются жителей горных районов. В одном из них из-за схода оползня заблокированными оказались 120 человек. В настоящее время к ним направлены отряды спасателей.

В Фукуи идут мощные ливни. Их интенсивность в отдельные моменты составляла 80-100 мм в час. Из-за дождей на нескольких железнодорожных ветках приостановлено движение поездов. Сообщается о случаях отключения электроэнергии и затоплении дорог.-0-