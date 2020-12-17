В Японии из-за снегопада без электричества остались 9 тыс. домов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японских префектурах Ниигата и Хёго из-за сильных снегопадов без электричества остались по меньшей мере 9 тыс. домов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, которая находится на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, из-за этого нарушилось транспортное сообщение. Так, на некоторых проходящих через горные районы магистралях оказались заблокированными сотни автомобилей. Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.

Общее число пострадавших от снегопадов в Японии - около 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.-0-