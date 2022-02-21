В Японии из-за снегопада отменили около тысячи железнодорожных рейсов

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад сегодня обрушился на север Японии, нарушив железнодорожное сообщение. Более 970 рейсов поездов были отменены, сообщает The Japan Times. Утром в Саппоро и других районах Хоккайдо было приостановлено движение более 970 рейсов из 1230, которые ежедневно курсируют в этом регионе. Метеорологическое агентство прогнозирует, что к утру 22 февраля в регионе Саппоро выпадет до 50 см снега, что может привести еще к большей отмене количества поездов. Также отмечается, что в течение суток в регионе Хокурику выпадет до 70 см снега. В столице Хоккайдо за последние 24 часа выпало уже 11 см. По данным агентства, в Хоккайдо и северо-восточном регионе Тохоку ожидается максимальная скорость ветра 126 км/ч, а океанские волны могут достигать 6 м в высоту на Хоккайдо, Тохоку и Хокурику. Полиция также сообщила о нескольких ДТП в Тобецу и Хоккайдо.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!