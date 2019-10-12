В Японии из-за тайфуна "Хагибис" уже погибли двое и пострадали 70 человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна "Хагибис", сообщает ТАСС.

Один человек погиб после того, как его автомобиль опрокинуло шквальным ветром, второй - из-за схода оползня на его дом.

Повреждения из-за удара стихии зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Как сообщалось, удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек. Власти Японии объявили максимальный уровень угрозы. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.-0-