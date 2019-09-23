В Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали около 30 человек

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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за тайфуна "Тапа", который обрушился на регион в минувшие выходные, пострадали около 30 человек, сообщает японское информагентство
Наибольший ущерб тайфун нанес островам Окинава и Кюсю, где, по последним данным, более 30 тыс. домов остаются без электричества. В регионе также нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.
"Тапа" стал 17-м по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун ослаб, однако еще может принести сильные дожди в некоторые районы на западе и востоке страны.-0-