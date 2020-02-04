В Японии круизный лайнер поместили на карантин из-за коронавируса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круизный лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на борту поместили на карантин в порту Иокогамы (Япония). Такое решение было принято после того, как у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавирусом нового типа, сообщает японская газета The Japan Times.

Как уточняет издание, всех пассажиров и членов экипажа проверили на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Результаты анализов будут готовиться около суток, в течение этого времени людей попросили оставаться в своих каютах.

80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта Diamond Princess в Гонконге. По данным японского информационного агентства Kyodo, на недомогание пожаловались семь человек на борту круизного лайнера.

Министерство здравоохранения Японии зафиксировало 20 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Более 500 японских граждан эвакуировали из китайского города Уханя, откуда распространилась эпидемия.

Ранее похожая ситуация с круизным судном произошла в Италии. 30 января в гавани Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус около 7 тыс. человек были заблокированы на борту круизного лайнера Costa Smeralda. Вечером того же дня власти сообщили, что подозрение не подтвердилось. Пассажиры смогли покинуть судно на следующий день.-0-