В Японии легковушка протаранила стену клиники, есть пострадавшие

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека получили травмы в результате ДТП в городе Мацудо на востоке Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Легковой автомобиль въехал в здание местной клиники, протаранив стеклянную стену. 45-летний пациент клиники и 84-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции начали расследование.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. В связи с этим местные правоохранители призывают добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.-0-