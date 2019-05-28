В Японии мужчина с ножом напал на школьников в парке

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 16 человек пострадали при нападении в парке города Кавасаки (Япония). Трое, включая одного ребенка, погибли, сообщает японский телеканал NHK .

Инцидент произошел утром 28 мая. Мужчина в парке напал на школьников и взрослых, которые ждали автобуса. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Нападавший при задержании получил тяжелое ранение и скончался, не приходя в сознание. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Японии с связи с этим происшествием усилят охрану школ и школьных маршрутов.-0-