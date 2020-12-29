В Японии на острове Суваносэ началось извержение вулкана

29 декабря, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Началось извержение вулкана Отакэ на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, над вулканом поднялся шлейф пепла. Из кратера извергаются раскаленные куски породы, они разлетаются на расстояние до 1,3 км. Власти повысили уровень вулканической опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. Специалисты предупредили местных жителей о возможности падения крупных камней в зоне извержения.

На острове проживают около 80 человек, самый близкий населенный пункт расположен примерно в 3 км от кратера. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.-0-