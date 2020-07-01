В Японии начались клинические испытания вакцины от коронавируса

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония начала проводить клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает японская телерадиокомпания NHK WORLD.

Биофармацевтическая компания AnGes проведет испытания ДНК-вакцины на 30 здоровых взрослых людях в больнице при университете города Осака. Эта вакцина содержит ДНК шиповидного белка, который находится на поверхности вируса. Исследователи предполагают, что иммунная система вакцинированного человека начнет вырабатывать антитела, которые предотвратят заражение коронавирусом.

Участники клинических испытаний будут вакцинированы дважды с интервалом в две недели. При этом 15 человек получат большую дозу вакцины, тогда как другим будет введена меньшая. Затем ученые проанализируют результаты пациентов обеих групп.-0-