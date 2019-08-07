В Японии началось извержение вулкана

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Асама, расположенный в центральной части острова Хонсю, 7 августа начал извергаться, сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Извержению присвоен третий уровень опасности – это значит, что вулкан может оказать воздействие на расположенные рядом населенные пункты. В радиусе 4 км от вулкана есть вероятность падения камней из жерла.
При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с извержением вулкана создан кризисный штаб, который занимается сбором оперативной информации и информированием населения. Информации о разрушениях или пострадавших в результате извержения вулкана Асама не поступало.
Вулкан Асама высотой 2568 м последний раз извергался в 2009 году.-0-
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