В Японии началось извержение вулкана

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Асама, расположенный в центральной части острова Хонсю, 7 августа начал извергаться, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Извержению присвоен третий уровень опасности – это значит, что вулкан может оказать воздействие на расположенные рядом населенные пункты. В радиусе 4 км от вулкана есть вероятность падения камней из жерла.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с извержением вулкана создан кризисный штаб, который занимается сбором оперативной информации и информированием населения. Информации о разрушениях или пострадавших в результате извержения вулкана Асама не поступало.

Вулкан Асама высотой 2568 м последний раз извергался в 2009 году.-0-