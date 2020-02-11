В Японии началось восстановление сгоревшего замка Сюри

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На японском острове Окинава началось восстановление сгоревшего замка Сюри, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает японская телерадиокомпания NHK. Замковый комплекс XIV века, служивший резиденцией монархов во времена государства Рюкю, расположен в городе Наха. Сильнейший пожар в октябре прошлого года уничтожил семь строений, включая главное здание комплекса. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки посетил участок восстановительных работ и пригласил наблюдать за ними местных жителей и туристов. Причина возгорания до сих пор не установлена. Известно, что накануне пожара в замковом комплексе проходил фестиваль культуры государства Рюкю. Есть мнение, что причиной могла быть неисправность электропроводки. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тыс. кв.м. В 1945 году замок был разрушен авиацией США. Но памятник архитектуры в 1992 году был восстановлен и открыт для туристов. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0- В Японии горит древний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО Серьезный пожар произошел в замке Сюри, который находится в Японии на юге префектуры Окинава. Насколько сильно пострадал замок, пока не известно. Информация о пострадавших не поступала. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!