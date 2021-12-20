В Японии начался набор астронавтов для программы по освоению Луны

Эмблема JAXA. Фото (cc) chib cruz
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) начало принимать заявки на участие в новом наборе астронавтов, которые будут задействованы и в программе освоения Луны, сообщает ТАСС.
Анкеты можно подать через специальный сайт. Конкурс продлится до 4 марта 2022 года.
Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли, а затем отправить их к Марсу.-0-