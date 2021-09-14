В Японии нашли 18 доз вакцины с инородными веществами

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинский персонал в японском городе Сагамихара (префектура Канагава) обнаружил 18 доз вакцины американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, в которых содержатся частицы белого вещества неизвестного происхождения, сообщает МИР 24.

Неизвестное вещество выявили в ходе визуального осмотра вакцин в трех пунктах. Вакцинацию данными дозами не проводили. Накануне аналогичные случаи зафиксировали в городе Камакура. Власти попросили производителя провести расследование.

В Японии вакцинацию проводят также препаратами Moderna и AstraZeneca. Полностью привиты 65,2 миллиона человек – чуть больше половины населения страны (51,5%). Одну дозу получили 80,5 миллиона человек (63,6%).-0-