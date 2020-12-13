В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов японского острова Хатидзедзима в Тихом океане нашли рыбацкую лодку, которую унесло цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии в 2011 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что по сохранившемуся номеру определили порт ее приписки. Выяснилось, что лодку унесло в море из порта города Кесеннума, а прибило к западному побережью Хатидзедзимы, на ее дне и бортах было обнаружено много ракушек.

Мужчина, который обнаружил лодку, рассказал, что она была полузатоплена, но не переворачивалась.-0-