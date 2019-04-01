В Японии объявили название эры правления нового императора

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии объявило название эры, которая начнется 1 мая со вступлением на престол нового императора. Новая эра будет называться Рэйва, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга объявил сегодня представителям СМИ название эры и продемонстрировал, какими иероглифами оно записывается. Он пояснил, что название взято из старейшей из существующих антологий японской поэзии "Манъесю" (примерно VII-VIII века). Слово "Рэйва" условно можно перевести как "порядок и гармония", пишет ТАСС.

Нынешний 85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день, 1 мая, новым императором будет провозглашен его старший сын - наследный принц Нарухито. Это и будет означать наступление первого года эры Рэйва. Акихито вступил на трон в 1989 году, тогда наступила эра Хэйсэй - "достижение мира".

Раньше названия эр менялись после смены императора, серьезного бедствия или по какому-либо особому благоприятному случаю. Однако с началом эры Мэйдзи в 1868 году вступила в силу система "один император - одна эпоха". Такой порядок был окончательно утвержден в 1979 году, когда был принят закон о том, чтобы правительство давало название новой эре только после вступления на трон нового императора.-0-