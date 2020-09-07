В Японии один человек погиб, 76 пострадали в результате супертайфуна "Хайшен"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Хайшен" прошел через западное побережье японского острова Кюсю в северном направлении, сообщает Синьхуа.

Перейдя Цусимский пролив, он обрушился на Корейский полуостров. Тайфун принес сильные ветры и проливные дожди в районы острова Кюсю, в результате чего один человек погиб, еще 76 пострадали.

Как сообщило информационное агентство Киодо Цусин, 7 сентября на острове Кюсю 475 тыс. домохозяйств остались без электричества, 76 человек пострадали, 70-летний житель префектуры Кагосима упал в водоотводную канаву и погиб. В префектуре Миядзаки произошел сход оползня, в результате четыре человека были признаны пропавшими без вести.

Как сообщили в группе компаний Japan Railways, на острове Кюсю 7 сентября было полностью прекращено железнодорожное сообщение.-0-