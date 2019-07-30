В Японии от жары погибли 11 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за жары в Японии за неделю погибли 11 человек, в медучреждения было направлено 5664 пострадавших, передает
Госпитализированных в три раза больше, чем на прошлой неделе. Основной причиной резкого ухудшения самочувствия людей специалисты называют внезапный приход жары после прохладных недель июня и июля. В первой половине лета в Японии был установлен температурный рекорд: в последние 30 лет такой прохлады не наблюдалось. А потом температура резко поднялась до 35-градусной отметки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2668 BYN
|2.263 BYN
|2.268 BYN
|USD
|2.0348 BYN
|2.032 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.212 BYN
|3.202 BYN
|3.21 BYN