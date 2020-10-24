В Японии отбирают участников для проекта освоения Луны

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии начало набор астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis, передает ТАСС со ссылкой на министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуду.

Ожидается, что конкурс начнется через год. В конце сентября NASA опубликовало план программы Artemis по освоению Луны. Первый беспилотный полет космического корабля Orion в рамках этого проекта намечен на 2021 год. Он продлится около месяца. Через два года намечен пилотируемый полет.

Японская сторона считает важным, чтобы в проекте принимали участие и японские специалисты.-0-