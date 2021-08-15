В Японии отмечают 76-летие окончания Второй мировой войны

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Японии отмечается 76-летие окончания Второй мировой войны. 15 августа 1945 года по радио было передано заявление императора Сева о капитуляции страны во Второй мировой войне, сообщает телерадиокомпания NHK.Каждый год правительство Японии организует в Токио мемориальную церемонию в память примерно 3,1 млн человек, погибших на войне. Перед пандемией коронавируса на церемонии обычно присутствовало около 6 тыс. человек. В прошлом году число участников было значительно сокращено - до 540 человек. В этом году масштабы церемонии еще больше сокращены: на ежегодном мероприятии в Токио присутствовали около 200 человек. Многие префектуры приняли решение не направлять своих представителей в столицу.Ровно в полдень участники церемонии и люди по всей Японии минутой молчания почтили память примерно 3,1 млн человек, погибших на войне. В мемориальном мероприятии участвовали император Нарухито и императрица Масако.По мере того, как Япония отмечает окончание войны, становится все меньше людей, которые сумели ее пережить. Возраст около трех четвертей родственников погибших на войне, которые присутствовали на церемонии, превышает 70 лет.В течение дня по всей Японии проводятся мероприятия, посвященные памяти погибших на войне и размышлению о мире.-0-