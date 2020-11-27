В Японии отменены новогодние мероприятия с участием императорской семьи

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за пандемии коронавируса отменены новогодние мероприятия с участием императорской семьи, которые традиционно проходят для населения в январе. Такое решение принято Управлением делами японского императорского двора, сообщает телеканал NHK.

В прошлый раз праздничные мероприятия отменялись в 1990 году в связи с трауром по случаю смерти императора Хирохито, дедушки нынешнего императора Нарухито.

Как сообщает ТАСС, ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио, чтобы увидеть императорскую чету. Император с императрицей, а также другие члены императорской семьи несколько раз в течение дня выходят на специальный балкон, защищенный пуленепробиваемым стеклом, и приветствуют собравшихся. В 2020 году зрителями новогоднего приветствия стали около 68 тыс. человек.

Вечером 26 ноября премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обратился к общественности с просьбой в течение ближайших трех предпраздничных недель с особой тщательностью соблюдать меры предосторожности для сдерживания роста числа случаев коронавируса. Он призвал людей носить защитные маски, мыть руки, а также избегать посещения закрытых и многолюдных мест, где могут происходить тесные контакты.

Ранее сообщалось, с 28 ноября вступят в силу новые ограничительные меры. В Токио бары и рестораны будут работать по сокращенному графику - закрываться в 22.00. Ограничение будет действовать до 18 декабря. Также в Японии с 24 ноября приостановлена рекламная кампания Go To Travel в городах Саппоро и Осака. Программа, которая предлагает скидки на проезд и проживание в гостиницах и принята премьер-министром для поддержки региональной экономики, подверглась критике за возможное распространение вируса из крупных городов в сельскую местность.

26 ноября в Японии был зафиксирован очередной антирекорд выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом - инфицирование обнаружили у более чем 2,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии на территории страны зафиксировано более 150 тыс. заражений, выявлено 2 063 летальных исхода. Выздоровели порядка 117 тыс. человек, в то время как 410 пациентов находятся в тяжелом состоянии.-0-