В Японии отменили более 40 авиарейсов из-за снегопадов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии отменили более 40 внутренних авиарейсов из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде префектур на побережье Японского моря, сообщает телеканал NHK.

Отмена авиарейсов и изменения в расписании по большей части затрагивают маршруты между Токио, Тоямой и Ниигатой.

В городе Ага префектуры Ниигата количество снега, выпавшего за 12 часов, достигло 54 см - самого высокого уровня с 1980 года. В префектурах Нагано и Ямагата это значение превысило 30-50 см.

В городе Цунан префектуры Ниигата слой снега к утру 31 декабря достиг 189 см, в Нодзава Онсэн префектуры Нагано, где расположен горнолыжный курорт, - 158 см, в городе Тадами префектуры Фукусима - 115 см.

Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром. Японское метеорологическое агентство предупреждает об образовании ледяной корки и снежных заносах на дорогах, снежных бурях и призывает проявлять осторожность, а также предупреждает о возможных перебоях в подаче электроэнергии.-0-