В Японии планируют создать экологически чистое топливо для самолетов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская авиакомпания Japan Airlines реализует проект по созданию экологически чистого топлива для самолетов, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Проект предусматривает производство авиационного топлива путем переработки пластиковых отходов.

На сайте Japan Airlines отмечается, что разработка экологически чистого топлива позволит авиационной отрасли снизить выбросы в атмосферу углекислого газа и внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. Кроме того, проект позволит перерабатывать пластиковые отходы, которые также несут угрозу экологии.

В Japan Airlines планируют получить экологически чистый продукт к 2025 году.-0-