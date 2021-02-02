В Японии почти 85 тыс. человек потеряли работу из-за коронавируса

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 85 тыс. человек в Японии потеряли работу из-за увольнений, разорения частных компаний и закрытия различных предприятий в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

К настоящему времени в Японии разорились уже 1 тыс. частных компаний, не выдержавших падения спроса и сокращения числа посетителей из-за эпидемии.

Как сообщает информационное агентство "Киодо", главная причина банкротств - уменьшение выручки и неспособность вернуть взятые кредиты. Среди разорившихся компаний большая часть связана со сферой общественного питания.

В рамках действующего сейчас в Токио и 10 других префектурах Японии режима чрезвычайной ситуации власти требуют от ресторанов и баров закрываться в 20.00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. Граждан призывают без особой нужды не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают принять меры к тому, чтобы до 70% персонала перевести на удаленные схемы работы на дому. Однако каких-либо наказаний за нарушение этого режима пока не предполагается, а соответствующий законопроект еще только обсуждается в парламенте.

Ограничения предполагалось отменить 7 февраля, однако, как ожидается, их действие продлят еще на месяц. По данным на 1 февраля, число случаев заражения коронавирусом в Японии приблизилось к 400 тыс., хотя еще в конце октября их было порядка 100 тыс. На конец декабря от вызываемого коронавирусом заболевания в стране умерли более 3 тыс. человек, однако чуть более чем за месяц этот показатель увеличился почти в два раза - до 5,8 тыс. человек. -0-