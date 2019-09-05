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05 сентября 2019, 07:15

В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Скриншот видео из Twitter-аккаунта 1000mg
Скриншот видео из Twitter-аккаунта 1000mg

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Иокогама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, после чего сошел с рельсов. В результате пострадали не менее 30 человек, сообщает японское информагентство Kyodo.

Инцидент произошел сегодня на одном из железнодорожных переездов. Местное общественное телевидение показало кадры, на которых видны серьезные повреждения вагона и клубы черного дыма над местом происшествия.

В ликвидации последствий задействованы спасатели, а полиция выясняет обстоятельства аварии.-0-

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