В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Скриншот видео из Twitter-аккаунта 1000mg
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Иокогама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, после чего сошел с рельсов. В результате пострадали не менее 30 человек, сообщает японское информагентство
Инцидент произошел сегодня на одном из железнодорожных переездов. Местное общественное телевидение показало кадры, на которых видны серьезные повреждения вагона и клубы черного дыма над местом происшествия.
В ликвидации последствий задействованы спасатели, а полиция выясняет обстоятельства аварии.-0-