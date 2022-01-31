В Японии пока не рассматривают вопрос возвращения режима ЧС из-за ковида

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии в настоящее время не рассматривает вопрос введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Глава японского правительства сегодня посетил специальный пункт проведения вакцинации бустерной дозой, организованный в Токио силами самообороны страны. Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что решение по введению режима ЧС будет приниматься на основе дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в стране.

В Японии на прошлой неделе несколько раз обновлялся рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Между тем смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на низком уровне. Местные специалисты и власти напрямую связывают это с высоким уровнем вакцинации в стране: двумя дозами привиты уже 99,7 млн жителей (78,7% населения). Бустерной дозой были привиты пока только 3,4 млн человек (около 2,7% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер против распространения нового коронавируса в общей сложности 34 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения, например токийский зоопарк. Могут также быть ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в стране по-прежнему не предусматривается.-0-