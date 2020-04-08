В Японии попросили население оставаться дома, но жестких мер к нарушителям не будет

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что попросит население оставаться дома, однако полиция не будет принимать жесткие меры по отношению к нарушителям, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Такие меры, как призывы правительства к добровольной отмене мероприятий и закрытие школ по всей стране, не остановили распространение инфекции. Поэтому глава правительства Японии попросил жителей сократить контакты между собой на 70-80%, подчеркнув, что в случае успеха мер по социальному дистанцированию пик заболеваемости может быть достигнут через две недели. Он призвал всех работников, не занятых в критически важных отраслях, работать из дома, а компании - распределить рабочее время между сотрудниками, которые не могут работать удаленно, сообщает ВВС.

По словам Синдзо Абэ, призыв добровольно ограничить выходы из дома не является юридически обязывающим, однако он хотел бы, чтобы граждане последовали ему.

Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в Японии сроком до 6 мая в Токио и шести других префектурах страны.-0-