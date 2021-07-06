В Японии после оползня 24 человека остаются пропавшими без вести

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После схода оползня в японском городе Атами (префектура Сидзуока) пропавшими без вести остаются 24 человека. Такие уточненные данные сегодня приводит общественное телевидение страны, сообщает ТАСС.

Ранее власти сообщали о 64 пропавших. К настоящему времени спасателям удалось установить местонахождение 40 из них, включая тех людей, которых извлекли из-под завалов.

Работы по разбору завалов, под которыми все еще могут находиться люди, продолжаются уже третий день. Работу спасателей осложняют ливневые дожди.

Оползень в городе Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел в субботу утром. Его протяженность составила около 2 км. В настоящее время известно о четырех погибших и двух пострадавших, 19 человек удалось спасти из-под завалов. Ущерб нанесен 130 домам и постройкам.

Причиной оползня стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Местные метеорологи предупреждают об опасности возникновения новых оползней.-0-