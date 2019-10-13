В Японии пожилая женщина выпала из вертолета при эвакуации из-за тайфуна

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина погибла во время эвакуации вертолетом после тайфуна "Хагибис", сообщает японское информационное агентство Kyodo .

В городе Иваки (префектура Фукусима) 77-летняя женщина погибла, упав с сорокаметровой высоты из-за неправильно закрепленных тросов.

Число жертв тайфуна продолжает расти. По последним данным, их 26, еще более 20 человек пропали без вести, пострадали не менее 100. В Японии продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий стихии.

Разрушительный тайфун обрушился на Японию 12 октября. Из-за стихии полностью останавливалось железнодорожное и авиационное сообщение, произошли масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.-0-