В Японии при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли при пожаре, который произошел сегодня в доме на северо-востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodо.
Инцидент произошел в городе Ото (префектура Фукусима). По информации правоохранительных органов, погибшим детям было от 3 до 6 лет.
Всего в деревянном доме, где вспыхнул пожар, проживали девять человек: двоих пожарные смогли спасти, еще один числится пропавшим.
В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.-0-
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