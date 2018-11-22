В Японии при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли при пожаре, который произошел сегодня в доме на северо-востоке Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodо.

Инцидент произошел в городе Ото (префектура Фукусима). По информации правоохранительных органов, погибшим детям было от 3 до 6 лет.

Всего в деревянном доме, где вспыхнул пожар, проживали девять человек: двоих пожарные смогли спасти, еще один числится пропавшим.

В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.-0-