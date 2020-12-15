В Японии приговорили к смертной казни серийного убийцу

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии суд вынес смертный приговор мужчине за убийства девяти человек в 2017 году, сообщает японское информагентство Kyodo News.

Следствие установило, что жертвами преступника - 30-летнего Такахиро Сираиси - становились люди, публиковавшие суицидальные мысли в социальных сетях. За это убийцу окрестили Twitter killer.

В квартире Такахиро Сираиси, недалеко от Токио, были обнаружены расчлененные тела жертв. В суде было установлено, что жертвы не соглашались на убийство, а сам Сираиси психически здоров, чтобы нести ответственность за содеянное.

Судья охарактеризовал преступления как чрезвычайно жестокие, добавив, что это дело дало людям повод для беспокойства относительно того, насколько глубоко укоренились социальные сети в жизнь общества.-0-