В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от коронавируса американской компании Moderna, в составе которых после доставки в Японию обнаружились неизвестные примеси, были произведены на территории Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.





Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим.





Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.





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В Японии помимо препаратов Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы - 54,1 (42,6%).-0-