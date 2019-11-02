В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Судя по видео очевидцев, сейчас из кратера вулкана идет белый дым.

На расстоянии 2,5 км от кратера располагается небольшая деревня с населением около 100 человек. Специалисты управления призывают проживающих на острове людей сохранять бдительность и не приближаться к вулкану.

Япония расположена в крайне активной сейсмической зоне, на ее территории находится около 50 действующих вулканов.-0-