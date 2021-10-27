В Японии произошло обрушение в строящемся тоннеле для поездов на магнитной подушке

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обрушение строительной площадки произошло в тоннеле для линии поездов на магнитной подушке (маглев) в центральной японской префектуре Гифу, сообщает ТАСС.

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезную травму ноги. Железнодорожная компания JR Tokai занимается расследованием причин происшествия.

Линия маглев между Токио и крупным городом Нагоя протяженностью более 280 км должна быть построена к 2027 году. Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развил там скорость 603 км/ч и был признан самым быстрым поездом в мире. В настоящее время самая протяженная в мире трасса поездов на магнитной подушке действует в Шанхае, ее длина 30,5 км.-0-