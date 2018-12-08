В Японии произошло землетрясение

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии 8 декабря зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 у берегов префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на японскую метеорологическую службу сообщает агентство Синьхуа.
Подземные толчки произошли в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщается.-0-
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