В Японии произошло землетрясение

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии 8 декабря зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 у берегов префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на японскую метеорологическую службу сообщает агентство Синьхуа.

Подземные толчки произошли в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщается.-0-