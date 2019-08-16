В Японии произошло землетрясение

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-востоке Японии, в префектуре Аомори и соседних областях, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения находился на побережье префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 90 км.

Данных об ущербе и пострадавших не поступало.

Угроза цунами не объявлялась.-0-