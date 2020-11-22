В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня к востоку от основного японского острова Хонсю, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился рядом с побережьем соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 40 км под дном океана. Угроза цунами не объявлялась, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также сообщается, что сильные подземные толчки ощущали жители префектур Токио, Тиба, Фукусима, Мияги, Сайтама, Иватэ. Землетрясение не привело к каким-либо внештатным ситуациям на АЭС, в том числе аварийной "Фукусима-1".-0-