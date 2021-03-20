В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Специалисты предупредили, что в префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков, высота цунами может составить 1 м. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под водой. По имеющимся данным, сильные подземные толчки ощущались в ряде префектур, среди которых Фукусима, Ибараки, Иватэ, Сайтаму и Токио.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.-0-