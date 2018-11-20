В Японии проверят работу ведущих авиакомпаний страны в связи с пьянством пилотов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии решили проверить работу двух ведущих авиакомпаний страны - Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Поводом стали участившиеся случаи употребления алкоголя пилотами, сообщает ТАСС.
Согласно данным компании JAL, за прошлый год пришлось снять с рейсов 19 пилотов, которые не прошли тест на алкоголь. Компания никогда не оглашала эту информацию. Задержки рейсов объясняли плохим самочувствием пилотов.-0-
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