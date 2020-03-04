В Японии разработали тестовый набор для выявления коронавируса за час

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии разработали метод тестирования, который может обнаружить новый коронавирус за один час вместо шести, которые требуются для этого сейчас, передает Kyodo News.

Сообщается, что новый метод тестирования, который планируют внедрить уже в конце марта, сведет к минимуму не только время, но и затраты, необходимые для скрининга. В нем задействован реагент, обычно используемый для скрининга норовируса.

Исследовательские центры и фармацевтические компании активизируют разработку новых методов тестирования на фоне быстрого распространения вызывающего пневмонию вируса, появившегося в Китае.-0-