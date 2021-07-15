В Японии разрешат использовать вакцину Moderna для детей с 12 лет

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna до 12 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.

Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании Pfizer.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 79% привиты одной дозой вакцины, более 50% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 14 июля в стране 31% населения получил одну дозу вакцины, 19% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.-0-