В Японии с 1 октября отменят режим ЧС из-за COVID-19

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии с 1 октября решили отменить чрезвычайное положение в стране в связи с уменьшением числа заболевших коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo News.

"В нашей стране снижается число новых случаев заражения и уменьшается нагрузка на медицинскую систему. В этой связи принято решение отменить режимы ЧС и усиленных мер по завершении срока их действия 30 сентября", - сказал глава правительства.

"Число новых случаев коронавируса и пациентов с тяжелыми симптомами сократилось", - заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, добавив, что правительство будет усиливать ответ на распространение инфекций посредством вакцинации, а также будет работать над сбалансированием антивирусных мер и восстановлением нормальной жизни.

Правительство планирует поэтапное ослабление ограничений, при этом местные власти каждой префектуры сами будут решать, какие антивирусные меры следует сохранить, а какие отменить.

Сообщается, что в связи с отменой ЧС заведения общепита смогут продавать алкоголь при наличии разрешения местных властей. Время работы заведений общепита будет продлено до 21.00. Также максимальное количество зрителей, разрешенное для крупных спортивных мероприятий, будет увеличено до 10 тыс. или 50% от вместимости объекта.

Как сообщает ТАСС, режим ЧС действует до конца сентября в 19 префектурах. Среди них Токио, соседние Канагава, Сайтама, Тиба, а также западные Осака и Киото, северная Хоккайдо и южная Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против COVID-19 применяется в восьми регионах страны, в том числе в префектурах Кагосима и Кумамото на юго-западе и в Фукусиме на северо-востоке.

Крупный всплеск числа заражений коронавирусом в Японии был зафиксирован в конце июля - начале августа, когда в Токио проходила Олимпиада. В столице регулярно обновлялся антирекорд суточного прироста количества инфицированных, в отдельные дни он превышал 25 тыс., однако в течение следующих нескольких недель положение значительно улучшилось. 27 сентября по всей стране было выявлено 1,1 тыс. новых заражений, 28 человек умерли. За все время пандемии в Японии зафиксировано почти 1,7 млн заражений и 17,5 тыс. летальных исходов.-0-