В Японии с начала сентября 63 человека ранены при нападении медведей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии с 1 сентября по 23 октября не менее 63 человек получили ранения после нападений медведей, двое из пострадавших впоследствии скончались. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Представители правительства Японии организовали чрезвычайную встречу после того, как число случаев обнаружения медведей по всей стране достигло самого высокого показателя за 5 лет. Сотрудники министерств, которые имеют отношение к данной проблеме, а также представители Национального полицейского управления встретились 26 октября, чтобы обсудить, как поступить с медведями, которые забредают в жилые районы и нападают на людей.

Представительница Министерства по делам окружающей среды Японии Накао Фумико отметила, что интерес общественности к вопросу нападений медведей возрастает. Она призвала правительственные ведомства к тесному сотрудничеству для предотвращения новых атак.

Участникам встречи стало известно, что в период с апреля по сентябрь поступили сообщения о том, что в разных регионах Японии были замечены более 13,6 тыс. медведей. Это самое большое число за последние 5 лет.

Представители правительства Японии призвали муниципальные власти информировать местное население о возможных атаках медведей, а также, в случае необходимости, объявлять режим повышенной готовности в населенных пунктах.

Ухудшение естественной среды обитания медведей побуждает животных заходить в густонаселенные районы в поисках пропитания, сообщает британская газета The Guardian. "Если медведи не могут найти достаточно желудей в горах, они неизбежно отправляются искать их туда, где есть люди", - предупреждает Юко Муротани, президент Японского общества защиты медведей и лесов, обеспокоенная растущей враждебностью к медвежьей породе. Сокращение населения сельских районов и, как следствие, уменьшение площади сельскохозяйственных угодий также является причиной изменений в поведении и маршрутов перемещений медведей - это стирает некогда четкие границы между лесами и деревнями.

Защитники природы подчеркивают, что столкновения медведей и людей - травмирующий опыт для обеих сторон. Подобные инциденты будут наблюдаться снова, если животным не обеспечат достаточный запас желудей и другой пищи для нормального существования летом и в начале осени.-0-