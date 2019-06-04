В Японии школьный автобус попал в ДТП: пострадали 15 детей

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная авария с участием пяти транспортных средств произошла сегодня в японской префектуре Тотиги. В результате пострадали 15 учеников начальной школы, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

Авария произошла сегодня около 8 утра по местному времени. Уточняется, что в школьный автобус, который стоял на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора, врезался грузовик. В аварию оказались вовлечены еще три легковых автомобиля. В результате пострадали 15 школьников, находившихся в автобусе, а также сопровождавший их учитель. Все они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция выясняет причину инцидента. Известно, что в автобусе находились 33 ученика и трое учителей из школы города Насушиобара (префуктура Тотиги), они направлялись на экскурсию.-0-