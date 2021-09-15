В Японии сообщили о двух пусках ракет с территории КНДР

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление безопасности на море Японии сообщило о двух пусках ракет с территории Северной Кореи. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.

Отмечается, что второй пуск состоялся в 12.43 по местному времени. Место падения снаряда пока неизвестно. Ранее сообщалось, что с территории Северной Кореи в 12.38 произвели первый пуск ракеты. Правительство Японии допускает вероятность, что она была баллистической.

Как сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.

Северная Корея 11-12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тыс. км.

До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистические ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.-0-