В Японии спасатели восстанавливают доступ к отрезанной наводнением больнице

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больница в юго-западной префектуре Сага в Японии отрезана наводнением из-за мощных ливней. Спасатели пытаются восстановить доступ к медицинскому учреждению, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Сотрудники МЧС Японии задействовали 11 насосов, пытаясь откачать воду, чтобы восстановить доступ к жилым домам и больнице в районе города Омати, в которой находятся около 200 человек. Уровень воды поднялся до 70-80 см. В воду разлилось промышленное масло сталелитейного завода, который расположен неподалеку - это осложняет работу спасателей.

В течение сегодняшнего дня японские власти планируют снизить уровень воды до 30 см и восстановить доступ к больнице и жилым районам.

В юго-западной части Японии из-за сильных ливней погибли три человека, еще 810 тыс. местных жителей получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока нарушено транспортное сообщение, затоплены улицы городов.-0-